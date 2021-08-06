حزب الله يعلن أطلاق عشرات الصواريخ على مواقع إسرائيلية بمنطقة مزارع شبعا رداً على الضربات الجوية في لبنان/ فيديو
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خبراء اردنيون يعلنون اكتشاف ديار النبي لوط بالاغوار الجنوبية
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