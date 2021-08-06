انخفاض.. “الصحة” تعلن اليوم الجمعة تسجيل 5 وفيات و531 إصابة بكورونا و485 شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 753,332

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 5 وفيات و531 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 10105 وفيات و775782 إصابة.

وبين الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة، أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 12345 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 82 حالة، كما بلغ عدد الحالات التي غادرت المستشفيات 91 حالة، في حين بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 590 حالة.

وأظهر الموجز، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 7 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 13 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 6 بالمئة.

وأضاف، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 18 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 30 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي 9 بالمئة.

وبلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 8 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 11 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 9 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 485 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل 14 يوماً إلى 753332 حالة.

كما أشار الموجز إلى إجراء 16168 فحصاً، ليصبح العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 8617685 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى نحو 3.28 بالمئة.