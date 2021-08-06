صافرات الإنذار تدوي في الجولان والجليل جراء اطلاق اكثر من 10 صواريخ من لبنان، والجيش الإسرائيلي يرد بقصف مدفعي/ فيديو

أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق صافرات الإنذار في عدة بلدات بالجولان المحتمل والجليل الأعلى، وسط أنباء عن هجوم صاروخي جديد من لبنان.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مصدر أمني لبناني تأكيده إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل اليوم الجمعة.

ونشرت هيئة البث الإسرائيلية “كان” لقطات توثق سماع دوي انفجارات في سماء المنطقة.

وتتحدث تقارير صحفية إسرائيلية عن إطلاق 10 صواريخ على الأقل من منطقة مزارع شبعا جنوب لبنان نحو الجليل الأعلى.

وهكذا فقد ​دوّت صافرات إنذار قبيل ظهر اليوم، الجمعة، في قرية عيت قينيا ومستوطنة “نافيه أتيف” قرب جبل الشيخ في هضبة الجولان المحتلة، وكذلك في بلدة “سنير عند الحدود الإسرائيلية – اللبنانية في الجليل الأعلى.

وقالت القناة 13 العبرية، صباح اليوم الجمعة، إن صفارات الإنذار دوت في مرتفعات الجولان والجليل الأعلى، بعد إطلاق أكثر من 10 صواريخ من جنوب لبنان.

وأوضحت القناة العبرية أن سكان الجليل الأعلى والجولان تحدثوا عن سماع دوي انفجارات بعد انطلاق صفارات الإنذار.

من جهته قال موقع مفزاكي راعم، إن صواريخ أطلقت من جنوب لبنان باتجاه الجولان والجليل دفعة واحدة، ولم يتم تحديد وقوع إصابات بعد.

وذكر موقع كودكود العبري أن الجيش الإسرائيلي رد على مكان إطلاق الصواريخ بعدد من قذائف المدفعية.من جانبه قال مصدر أمني لبناني ان صواريخ أطلقت باتجاه إسرائيل من جنوب ‎لبنان.

ويأتي ذلك بعد يومين من سقوط صاروخين أطلقا من لبنان على الجليل وشن الجيش الإسرائيلية غارات على مناطق في لبنان.