تصعيد.. مقاتلات العدو تقصف أهدافا جنوبي لبنان في ساعة متأخرة من ليلة امس بعد استنفار الدبابات على الحدود/ فيديو
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وزارة المياه تضبط 6 اعتداءات على خطوط مياه بالكرك
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