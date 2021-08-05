فاتن حمامة ترفض أغلى أنواع السيارات لتستقل أتوبيس العمال‬



اضطرت النجمة السينمائية المصرية الناشئة إلى أن تسهر حيى ساعة متأخرة من الليل في الاستوديو، ثم خرجت من الأستوديو وجرت وراءها السيارات الكاديلاك والباكار التي يملكها المنتج والمخرج والبطل.

وكانت كل سيارة تتوقف بجوار البطلة الجديدة، ويعرض عليها صاحب السيارة أن يوصل النجمة الناشئة إلى بيتها، ولكنها كانت تعتذر لهم جميعًا عن الركوب، وظلت تمشي بسرعة حتى وصلت إلى أتوبيس العمال، وصفق لها العمال طويلاً، فقد رأوها بأعينهم وهي ترفض ركوب أغلى أنواع السيارات.

وفي صباح اليوم التالي اتفقت اراء هؤلاء العمال على أن هذه الفتاة سوف تصبح نجمة السينما الأولى، لا لأنها أقوى نجمة ناشئة فقط، وإنما لأنها أقوى فتاة من ناحية الأخلاق والسلوك.

وكانت هذه النجمة الناشئة هي نفسها سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة في بداية مشوارها الفني، وكانت وقتها طالبة بالمعهد العالي للتمثيل وتعتبر نجمة جديدة تقوم بأدوار البطولة في الأفلام، وكانت نجمة شبه منطوية تعيش في نطاق ضيق من الصداقات، وصديقاتها كن زوجة إحسان عبد القدوس، وزوجة الكابتن صالح سليم، وزميلات الطفولة فقط.

ورغم هذا الانطواء إلا أنها كانت تحب السفر فقامت بزيارة أكثر من نصف الكرة الأرضية، وفي حوار لها مع مجلة آخر ساعة المصرية في 8 يوليو 1959 دار الحوار التالي:-

– ما هي الأماكن التي لم تقومي بزيارتها ؟

*أمريكا الشمالية والجنوبية

– وما أكثر الناس أدبًا في البلاد التي زرتيها، وما السبب ؟

*متهيأ لي الإنجليز، هما كشعب تجهدهم في منتهى التواضع والأدب واللطف، ولكن كسياسيين يستاهلوا قطم رقبتهم، وبصراحة أنا كنت لا أطيق منظرهم في القاهرة لكنهم في بلادهم يتعاشروا وأنا شفت إنجليز بيعارضوا ماكميلان وماكانوش موافقين على العدوان علينا عام 1956.

الجدير بالذكر أن الفنانة فاتن حمامة قامت بالمشاركة في بطولة فيلم عالمي وحيد عام 1963، وكان اسم الفيلم «Cairo»، أما البطولة كانت للفنان الإنجليزي «جورج ساندرز» مع العديد من النجوم المصريين مثل أحمد مظهر وكمال الشناوي وشويكار.

ولدت فاتن أحمد حمامة في 27 مايو 1931، بدأت التمثيل وهي طفلة في فيلم «يوم سعيد» أمام محمد عبد الوهاب عام 1940، وقامت بعد ذلك بالمشاركة في ما يقرب من 94 فيلمًا، وكان آخرها فيلم «أرض الأحلام» عام 1993، توفيت في 17 يناير 2015 عن عمر ناهز 83 إثر أزمة صحية.