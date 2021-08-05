وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس تسجيل 18 وفاة و697 إصابة بكورونا و331 شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 753,006
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دودين: الأردن يتجه نحو مناعة مجتمعية من كورونا مع بداية أيلول
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