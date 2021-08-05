دودين: الأردن يتجه نحو مناعة مجتمعية من كورونا مع بداية أيلول

قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين، اليوم الخميس، إن الأردن يتجه نحو مناعة مجتمعية من فيروس كورونا مع بداية شهر أيلول/سبتمبر المقبل.

وقال الناطق الرسمي لقناة “المملكة”، “نحن اليوم ننعم بصيف آمن؛ أي أن كل الفعاليات مفتوحة والأسواق … نريد أن نصل إلى مطلع الخريف وقدبلغنا حالة من المناعة المجتمعية تمكننا من رؤية أبنائنا على مقاعد المدارس بشكل وجاهي … نحن مطمئنون”.

وذكر أن وزارة الداخلية أرسلت إلى كل الوزارات تطلب منها لائحة تضم أسماء الموظفين مع بيان متلقي اللقاح الواقي من كورونا من غيرهم؛ لتكون الأمور أسهل وأيسر عند التدقيق، وذلك في ظل بدء تطبيق أمر الدفاع 32 بشأن عمل غير متلقي اللقاح.

وأشار إلى وجود التزام بشكل ممتاز بأمر الدفاع 32 في القطاع مع بدء تطبيقه اليوم الخميس، وعبر دودين عن أمله في أن يحفز أمر الدفاع على تلقي اللقاح.

وستصل رسائل نصية لقطاع النقل وسائقي حافلات النقل العام لتذكيرهم بضرورة تلقي اللقاح، أو إجراء فحص الكشف عن الفيروس، وفق دودين الذي أوضح أن لدى المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات أسماء مع أرقام وطنية لجميع سائقي الحافلات تُظهر من تلقى منهم اللقاح ومن سجل في المنصة.

واعتبر دودين أن الإقبال في الفترة الحالية على تلقي اللقاح “ممتاز جداً”.

وتجاوز عدد الجرعات المعطاة في الأردن عتبة 5.5 ملايين جرعة جديدة من اللقاح الواقي من فيروس كورونا منذ بدء برنامج التطعيم مطلع العام الحالي، وفق بيانات وزارة الصحة الخميس.

ووصلت حصيلة الجرعات المعطاة في الأردن إلى 5.509369 ملايين جرعة، منها 3.115321 ملايين جرعة أولى، و2.394048 مليون جرعة ثانية.

وقال دودين “نحن نواجه الآن جائحة شرسة لغير متلقي اللقاح”، مضيفاً أن الموجة المقبلة ستكون على غير متلقي اللقاح، أما متلقو اللقاح فهم إلى حد كبير في مكان محصن، وفي مأمن من هذه الموجة.

وأوضح أن أكثر من 87% من المتوفين اليوم أو الأيام الماضية من غير متلقي اللقاح، مضيفا أن “من أخذ الجرعتين لغاية الآن في مأمن”.