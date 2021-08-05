تصعيد.. مقاتلات العدو تقصف أهدافا جنوبي لبنان في ساعة متأخرة من ليلة امس بعد استنفار الدبابات على الحدود/ فيديو
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جرينتش+2 08:05
بعدما وصفوها بالانقلاب، مجلس شورى حركة النهضة يقر إجراءات الرئيس سعيد، والغنوشي يدعو لتحويلها الى فرصة للاصلاح
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