الناصر: الحكومة تستطيع توفير 8 آلاف وظيفة من أصل 70 ألف خريج سنوياً

أطلق ديوان الخدمة المدنية، اليوم الخميس، دراسة واقع العرض والطلب على التخصصات العلمية في الخدمة المدنية لحملة المؤهل الجامعي والدبلوم الشامل لكليات المجتمع لعام 2021.

وقال رئيس ديوان الخدمة سامح الناصر، في مؤتمر صحفي، هنالك تخصصات غير مطلوبة لا في القطاع العام ولا بالقطاع الخاص، ولا يمكن الاستمرار بها.

وأضاف الناصر، أن المخزون التراكمي لطلبات التوظيف وصل إلى 423 ألفا.

وبين أن 70 ألف خريج سنوياً من الجامعات في الأردن، يقدم أكثر من نصفهم لديوان الخدمة المدنية، مضيفاً أننا بحاجة الى 8 سنوات حتى استيعاب خريجي السنة الواحدة من خريجي الجامعات.

وأشار إلى أن نسبة التعيين في الأردن 2.7% في القطاع العام ، مضيفاً أن الحكومة تستطيع أن توفر 8 آلاف وظيفة سنوياً من أصل 70 ألف خريج سنوياً.

وأوضح الناصر، أن هنالك ارتفاعا واضحا بأعداد “المهندسين” في الأردن، إذ أن نسبة السكان في الأردن لعدد المهندسين من أعلى النسب بالعالم، وفق الناصر.

ولفت إلى أن جميع تخصصات المهن التعليمية للدبلوم الشامل غير مطلوبة إطلاقا، وتوجد تخصصات لدينا الكفاية من دارسيها حتى 12 عاما.

وفي السياق، قال الناصر، إن نسبة تشغيل خريجي الدبلوم من برنامج مؤسسة التدريب المهني خلال آخر 4 سنوات 60%، مضيفاً أن خريجين يحملون شهادة الدكتوراة والماجستير قد التحقوا ببرامج مؤسسة التدريب المهني.

وشدد على سعي الحكومة لتوفير المعلومات والمؤشرات حتى لا يكون هناك مبرر أمام الطالب بأن يسجل في تخصصات غير مطلوبة.

وأكد الناصر في حدي، أن ديوان الخدمة المدنية لا يتحمل مسؤولية البطالة منفرداً، وأشار الى أنه سيتم تخصيص 100 شاغر للاوائل في التخصصات المهنية والتقنية في القطاع العام سنوياً.