تصعيد.. مقاتلات العدو تقصف أهدافا جنوبي لبنان في ساعة متأخرة من ليلة امس بعد استنفار الدبابات على الحدود/ فيديو
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الناصر: الحكومة تستطيع توفير 8 آلاف وظيفة من أصل 70 ألف خريج سنوياً
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