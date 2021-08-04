وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء تسجيل 11 وفاة و897 إصابة بكورونا و400 شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 752,624
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جرينتش+2 09:07
وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء تسجيل 11 وفاة و897 إصابة بكورونا و400 شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 752,624
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