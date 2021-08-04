مجلس التعليم العالي ينسب بتعيين 6 رؤساء جامعات

قرر مجلس التعليم العالي قبول استقالات رؤساء 4 جامعات رسمية، وإنهاء خدمات رئيس جامعة، وعدم التمديد لرئيس جامعة لفترة ثانية.

وقرر المجلس خلال الجلسة التي عقدها المجلس برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد ابو قديس قبول استقالات رئيس الجامعة الأردنية الدكتور عبد الكريم القضاة ورئيس جامعة الطفيلة التقنية الدكتور محمد الحوراني ورئيس جامعة اليرموك الدكتور نبيل هيلات ورئيس جامعة آل البيت الدكتور عدنان العتوم.

كما قرر المجلس إعفاء رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية الدكتور صائب خريسات من موقعه وعدم التمديد لرئيس الجامعة الالمانية الاردنية الدكتورة منار فياض لفترة ثانية والتي تنهي فترة رئاستها نهاية الشهر الحالي.

كما قرر المجلس التنسيب بتعيين الدكتور نذير عبيدات رئيسا للجامعة الأردنية والدكتور عمر المعايطة رئيسا لجامعة الطفيلة التقنية والدكتور اسلام مساد رئيسا لجامعة اليرموك والدكتور خالد السالم رئيسا لجامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية والدكتور هاني الضمور رئيسا لجامعة آل البيت والدكتور علاء الدين الحلحوليّ رئيسا للجامعة الأردنية الالمانية ولمدة اربع سنوات لكل منهم اعتبارا من تاريخ التحاقهم بالعمل وبعد صدور الإرادة الملكية السامية في هذه التعيينات.

كما قرر مجلس التعليم العالي التوصية لرئيس الوزراء بقبول استقالة المهندس هشام الخطيب من منصبه رئيساً لمجلس أمناء جامعة البلقاء التطبيقية، و قبول استقالة غالب الزعبي من عضوية مجلس أمناء جامعة البلقاء التطبيقية.

وقرر المجلس التوصية لرئيس الوزراء بتعيين الدكتور جواد العناني رئيساً لمجلس أمناء جامعة البلقاء التطبيقية، إضافةً إلى التوصية بتعيين م الدكتور علي الحياصات عضواً في مجلس أمناء جامعة البلقاء التطبيقية.