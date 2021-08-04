بمناسبة عيد ميلاده 47.. مقتدى الصدر یشتري فيلا فاخرة في لندن

ذكر موقع المغرب العربي الإخباري في لندن، وفقا لمصادر عليمة، ان أسرة الزعيم العراقي مقتدى الصدر قد استقرت في بيت تم شراؤه مؤخرا في حي جميل جدا في لندن العاصمة البريطانية، الاان أن مقتدى الصدر لم ير بيته المجلل بعد.

وطبقا لما جاء في موقع petitiononline ، فقد تم بيع بيت يشبه فيلا فاخرة في حي “استنمور” في لندن خلال الثلاثة الأشهر الماضية لحساب مقتدى الصدر، حيث يقدر ثمن هذه الفيلا بـ 3 ملايين جنيه إسترليني، نظرا لانها تتضمن بستانا واسعا ومرافق اخرى وغرفا كثيرة لعائلة مقتدى الصدر وأقربائه وزملائه.

وقد تم الكشف عن خبر شراء الفيلا وانتشاره حين اشتكي سكان “استنمور” وجيران الفيلا الفاخرة لدى بلدية لندن، وطلبوا التصدي لوجود مقتدى الصدر إلى حي استنمور لأنه – في رأيهم- يترأس مجموعة إرهابية في العراق، ويثير وجوده في الحي قلق الأهالي، ولذلك فقد طالبوا في شكواهم البلدية بالتدخل لإبطال صفقة البلدية معه.

وجاء في نص الشكوى أن أهالي استنمور أكدوا ان سبب إقامة الدعوى وهو وجود علاقات لمقتدى الصدر مع المجموعات الإرهابية حيث أن أهالي الحي يسعون متعاضدين لتحقيق غاياتهم من الشكوى.

https://www.petitiononline.uk/keep_our_neighborhood_safe

وبالنظر لوجود قانون يدعى Terrorism Act 2000 في إنجلترا وجميع الدول التابعة لها، فانه لا يحق للحكومة البريطانية إبرام أية اتفاقيات أو صفقات أو دعم مجموعات قد ذُكر اسمها في Proscribed Terrorist Groups or Organizations وتعاقب الحكومة من لا يهتم ولا يلتزم بذلك.