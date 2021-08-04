رئيس الوزراء يغادر مجلس النواب لدى أرجاء افتتاح أولى جلسات دورته الاستثنائية جراء جلوس احد النواب محل الرئيس/ فيديو
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جرينتش+2 04:40
بعد فضيحة “بيغاسوس” التجسسية الاسرائيلية.. هل يعجز العالم عن الحفاظ على اسراره ؟؟
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