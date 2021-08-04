انتباه.. ارتفاع درجات الحرارة اليوم الاربعاء لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية لهذا الوقت من السنة بـ(4-5) درجات مئوية

يشتد اليوم الأربعاء، تأثير الكتلة الهوائية الحارة على المملكة، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية لهذا الوقت من السنة بحوالي (4-5) درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع تواجد بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة، ومن احتمال تدني الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

وبحسب التقرير، تبقى الأجواء يومي الخميس والجمعة، حارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار تواجد بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتكون الأجواء السبت، حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة في مناطق السهول، وحارة جداً في البادية الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع تواجد بعض الغيوم المتوسطة والعالية في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 37 – 27 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 33 – 23، وفي مرتفعات الشراة 34 – 21، وفي مناطق البادية 41 – 24، وفي مناطق السهول 37 – 27، وفي الاغوار الشمالية 43 – 27، وفي الأغوار الجنوبية 45 – 29، وفي البحر الميت 44 – 28، وفي خليج العقبة 43 – 29 درجة مئوية.

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