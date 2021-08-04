العايد ينعى الأديب عيسى الجراجرة

نعى وزير الثقافة علي العايد، الأديب والكاتب وعضو رابطة الكُتَّاب الأردنيين عيسى الجراجرة الضمور، الذي انتقل الى رحمته تعالى عن عمر ناهز 70 عاما، بعد حياة حافلة بالعطاء الأدبي في مجال الكتابة والتأليف.

واستذكر العايد، في بيان صحفي اليوم الاربعاء، جهود الراحل كرائد من رواد الحركة الثقافية والفكرية الأردنية، ومساهمته الفاعلة بإثراء المخزون الأدبي الاردني، داعيا المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وان يلهم ذويه الصبر والسلوان.

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