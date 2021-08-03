هيئة تنظيم الاتصالات توضح اسباب انقطاع خدمات شبكة زين

قالت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، إنها تواصلت مع شركة زين بخصوص انقطاع الخدمة المقدمة من الشركة فجر اليوم الثلاثاء.

وبينت انه تم الطلب من الشركة معرفة الأسباب الفنية وتبيان الحال حسب التعليمات الناظمة بخصوص انقطاع خدمات الاتصالات الخلوية لعدة ساعات.

وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن الشركة أوضحت أن خطأ عرضياً في مرحلة الصيانة المبرمجة في بعض الخوادم الرئيسية أدى إلى حدوث مشكلة فنية تسببت في انقطاع الخدمات الخلوية لبعض المناطق، ويتم حالياً التنسيق الفني مع الشركة لمنع تكرار مثل تلك الانقطاعات مستقبلاً.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة