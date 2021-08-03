ارتفاع.. وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء تسجيل 12 وفاة و914 إصابة بكورونا و286 شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 752,349
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هند رستم تبكي بحرقة في المحكمة لإثبات نسب ابنتها/ فيديو
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