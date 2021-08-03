الصيف يمارس دكتاتوريته.. استمرار تأثير الكتلة الهوائية الجافة على المملكة، وارتفاع تدريجي على درجات الحرارة حتى الجمعة
أهم العناوين
جرينتش+2 01:04
رئيسي خلال تنصيبه: اتيت من أجل خدمة الشعب، وحل العقد والمشاكل التي يعاني منها الايرانيون وتحكيم العدالة
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني