الصيف يمارس دكتاتوريته.. استمرار تأثير الكتلة الهوائية الجافة على المملكة، وارتفاع تدريجي على درجات الحرارة حتى الجمعة
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بأي حق يتدخلون في شؤون العراق أو يقررون مصير شعبه؟
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