الصيف يمارس دكتاتوريته.. استمرار تأثير الكتلة الهوائية الجافة على المملكة، وارتفاع تدريجي على درجات الحرارة حتى الجمعة
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المطربة لطيفة تنتقد منتقدي أغنيتها “يحيا الشعب.. تحيا تونس”/ فيديو
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