ارتفاع.. وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء تسجيل 12 وفاة و914 إصابة بكورونا و286 شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 752,349
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الضمان: وقف تحويل الرواتب التقاعدية على حسابات وكلاء المتقاعدين
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