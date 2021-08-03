الصيف يمارس دكتاتوريته.. استمرار تأثير الكتلة الهوائية الجافة على المملكة، وارتفاع تدريجي على درجات الحرارة حتى الجمعة
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جرينتش+2 03:36
اردوغان يترك الحرائق تلتهم غابات تركيا، ويرسل جيشه ومرتزقته للقتال في سوريا وليبيا وارمينيا والعراق وقبرص !!!
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