خشية تدهور الوضع الأمني مع "حماس".. محكمة العدو تؤجل البت في قضية الإخلاء القسري لمنازل حي الشيخ جراح/ فيديو
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وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين تسجيل 11 وفاة و990 إصابة بكورونا و392 شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 751,969
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