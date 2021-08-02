نيللي كريم تكشف انها تكبر خطيبها هشام عاشور بـ 8 سنوات

أثارت الفنانة المصرية نيللي كريم الجدل وذلك بعد خبر خطوبتها لبطل الإسكواتش السابق، هشام عاشور، حالة من الجدل بين مؤيد ورافض بسبب فرق السن بينهما.

ويصغر هشام عاشور، نيللي كريم بـ 8 سنوات حيث ولد في عام 1982 بينما ولدت نيللي كريم في عام 1974، حسب (سبوتنيك بالعربي).

وكانت نيللي كريم قد أعلنت في شهر مارس/آذار الماضي فسخ خطوبتها عن رجل الأعمال، عمر إسلام، دون إبداء أسباب، فقط اكتفت بقول: “كنت مخطوبة وفسخت الحمد لله، مفيش حد سعيد 100% ولا تعيس 100% أكيد بيبقى فيه وقعات، أنا شخص حساس جدا، بس مبزعلش من حد، وكل واحد بحاول اديله عذره، وبحاول على أد ما أقدر إن ما أخليش حاجة تكسرني ولا تزعلني جدا”.

وأعلنت الفنانة نيللي عن ارتباطها الجديد، بعد 4 أشهر من إعلان نيللي فسخ خطوبتها من عمر إسلام، من دون الإفصاح عن هوية العريس، كما أعلنت أنه لن يقام حفل زفاف.

و يصنف هشام عاشور رقم 13 عالميا، في لعبة الإسكواتش، قبل أن يعتزل اللعبة ويتجه إلى التمثيل، حيث شارك في رمضان الماضي بمشهد فقط في مسلسل “حرب أهلية” مع الفنانة يسرا وباسل الخياط وأروى جودة وسينتيا خليفة وجميلة عوض.

ويعتبر زواج الفنانة نيلي كريم من هشام عاشور هو الثالث في حياة نيلي، بينما هو الأول لهشام عاشور.