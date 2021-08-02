تسمية ثلاثة سفراء اردنيين جدد ومندوب لدى الأمم المتحدة

صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بتسمية السفير ضيف الله الفايز سفيرا فوق العادة ومفوضاً للمملكة الأردنية الهاشمية لدى مملكة هولندا.

كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بتسمية السفير يوسف البطاينة سفيراً فوق العادة ومفوضاً للمملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وصدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نقل السفير محمود الحمود من المركز إلى البعثة الأردنية الدائمة لدى الأمم المتحدة كمندوب دائم في نيويورك.

وكان مجلس الوزراء قد قرر، في جلسته التي عقدها امس الأحد، تسمية السّفير شاكر العموش سفيراً لدى جمهوريّة الجزائر.