خشية تدهور الوضع الأمني مع "حماس".. محكمة العدو تؤجل البت في قضية الإخلاء القسري لمنازل حي الشيخ جراح/ فيديو
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الرجوب: السلطة مسؤولة عن مقتل نزار بنات ولا دخل لعائلات المنفذين
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