خشية تدهور الوضع الأمني مع "حماس".. محكمة العدو تؤجل البت في قضية الإخلاء القسري لمنازل حي الشيخ جراح/ فيديو
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جرينتش+2 10:11
اسرائيل تعلن البدء بإزالة الألغام ضمن مشروع توسيع مدخل جسر الملك حسين لزيادة اعداد العابرين وكميات البضائع بين الضفة والاردن
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