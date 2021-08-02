اسرائيل تعلن البدء بإزالة الألغام ضمن مشروع توسيع مدخل جسر الملك حسين لزيادة اعداد العابرين وكميات البضائع بين الضفة والاردن

اعلن الجيش الإسرائيلي البدء بالعمل على ازالة الالغام عند مدخل معبر الكرامة (جسر الملك حسين) وذلك ضمن مشروع لتوسيع مدخل الجسر لزيادة اعداد العابرين وكميات البضائع.

ووفقا للمواقع العبرية فان هذا المشروع سينضم الى سلسلة من المشاريع في مجال البنية التحتية, التي تقوم بها ما تسمى الادارة المدنية للاحتلال في معابر الضفة الغربية .

وسيتم تنفيذ ازالة الالغام خلال الايام الاربعة المقبلة، حيث سيتم فتح الجسر من اجل مرور المسافرين والبضائع في الجانبين بين الساعة 13:00 – 21:00. وفي يوم الجمعة القادم س يعود نشاط المعبر بشكل طبيعي.

وكانت إسرائيل اعلنت سابقا عن تمديد ساعات العمل على معبر الكرامة، حيث تعمل من الاحد الى الخميس بين 7:30 – 17:00, وفي ايام الجمعة والسبت بين 7:00 – 15:00.

ونقلت القناة السابعة العبرية عن مسؤول الجسر الإسرائيلي نبيل طافش قوله: “ان مشروع ازالة الالغام, يمثل بداية مشروع توسيع مدخل الجسر على غرار عمليات التوسعة التي تجري في معابر الضفة الغربية.

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