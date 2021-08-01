ولّعت.. الحكومة ترفع اسعار المحروقات، والصيف يقذف البلاد بأجواء حارة وكتلة هوائية جافة من اليوم الاحد حتى الاربعاء

تكون درجات الحرارة اليوم الأحد، أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 3 الى درجتين مئويتين، وتكون الأجواء حارة نسبيًا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية، وحارة جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة خاصة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانًا بسبب الغبار في مناطق البادية.

وبحسب التقرير، تتأثر المملكة يوم غدٍ الإثنين، بكتلة هوائية حارة وجافة، وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها، وتكون الأجواء حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة في مناطق السهول والبادية، وحارة جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.

وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها يومي الثلاثاء والأربعاء، وتكون الأجواء حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة في مناطق السهول والبادية، وحارة جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 35 – 24 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 30 – 19، وفي مرتفعات الشراة 30 – 18، وفي مناطق البادية 39 – 24، وفي مناطق السهول 34 – 23، وفي الاغوار الشمالية 40 – 25، وفي الأغوار الجنوبية 43 – 30، وفي البحر الميت 42 – 29، وفي خليج العقبة 41 – 29 درجة مئوية.

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