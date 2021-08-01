بعد اعتذار خالد مشعل عن المنافسة.. انتخاب إسماعيل هنية بالتزكية رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس حتى عام 2025
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جرينتش+2 05:19
وزير يمني يهرب قطعاً أثرية من بلاده إلى أوروبا/ وثيقة
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