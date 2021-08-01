ارتفاع.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد تسجيل 16 وفاة و1041 إصابة بكورونا و803 شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 751,177
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قيادة حزب الله تتابع موضوع اغتيال احد عناصره، والاعتداء على جنازته وتطالب الجيش والامن بالتدخل الحاسم/ فيديو
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