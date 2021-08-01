قيادة حزب الله تتابع موضوع اغتيال احد عناصره، والاعتداء على جنازته وتطالب الجيش والامن بالتدخل الحاسم/ فيديو

اعلن حزب الله في بيان انه اثناء تشييع الشهيد المظلوم علي شبلي وعند وصول موكب الجنازة الى منزل العائلة في منطقة خلدة تعرّض المشيعون الى كمين مدبر والى اطلاق نار كثيف من قبل المسلحين في المنطقة.

ولفت حزب الله في بيانه الى ان الكمين ادى الى استشهاد اثنين من المشيعين وسقوط عدد من الجرحى.

واوضح البيان ان قيادة حزب الله تتابع الموضوع باهتمام كبير ودقة عالية تطالب الجيش والقوى الامنية بالتدخل الحاسم لفرض الامن والعمل السريع لايقاف القتلة.

قوة من مغاوير الجيش اللبناني انتشرت في خلدة

وقد أفادت”الوكالة الوطنية للاعلام” بأن قوة من مغاوير الجيش اللبناني، وعددا كبيرا من الملالات والدبابات تنتشر في أنحاء خلدة كافة وتثبت حواجز سيارة. وما زال إطلاق النار متقطعا، وسط خلو تام للشوارع من المارة.

واعلن الجيش اللبنانيى في حسابه على التويتر ان “وحدات الجيش المنتشرة في خلدة سوف تقوم بإطلاق النار باتجاه أي مسلح يتواجد على الطرقات في خلدة وباتجاه أي شخص يقدم على إطلاق النار من أي مكان آخر”.

وأفادت الوكالة بأن عناصر الجيش اللبناني قرب مطعم “أطيب فروج” على أوتوستراد خلدة يناشدون الصليب الاحمر إرسال سياراته الى المكان، لاجلاء الجرحى الممددين على الارض بالقرب من ملالات الجيش وفي داخل المطعم.

بيان حزب الله حول قتل الشهيد شبلي

وقد علق حزب الله في بيان على الحادث المؤسف والأليم الذي طال الشهيد المظلوم علي شبلي في منطقة الجية، والذي قضى بفعل منطق التفلت والعصبية البعيدين عن منطق الدين والدولة.

واكد حزب الله في بيانه على رفضه المطلق لكل أنواع القتل والاستباحة للحرمات والكرامات، واهاب بالأجهزة الأمنية والقضائية التصدي الحازم لمحاسبة الجناة والمشاركين معهم، اضافة الى ملاحقة المحرضين الذين أدمنوا النفخ في أبواق الفتنة واشتهروا بقطع الطرقات وإهانة المواطنين.

وعزى حزب الله في بيانه آل شبلي بالشهيد المظلوم علي شبلي سائلاً الله لهم الصبر والسلوان واكد على قيام الدولة بواجبها في الملاحقة والمحاسبة.

وقال الحزب: تعليقاً على الحادث المؤسف والأليم الذي طال الشهيد المظلوم علي شبلي في منطقة الجية، والذي قضى بفعل منطق التفلت والعصبية البعيدين عن منطق الدين والدولة، نُؤكد رفضنا المطلق لكل أنواع القتل والاستباحة للحرمات والكرامات، ونهيب بالأجهزة الأمنية والقضائية التصدي الحازم لمحاسبة الجناة والمشاركين معهم. اضافة الى ملاحقة المحرضين الذين أدمنوا النفخ في أبواق الفتنة واشتهروا بقطع الطرقات وإهانة المواطنين.

إننا في حزب الله نُعزي آل شبلي بالشهيد المظلوم علي شبلي ونسأل الله لهم الصبر والسلوان ونُؤكد على قيام الدولة بواجبها في الملاحقة والمحاسبة.

تشييع شبلي في بلدة كونين الجنوبية غداً الإثنين

وسيشيعُ غدا في بلدة كونين الجنوبية جثمانُ الشهيدِ المغدور علي شبلي الذي قضى في جريمةٍ مروّعةٍ خلالَ حضورِه حفلَ زفافٍ في منطقةِ خلدة على يد المدعو “احمد زاهر غصن” الذي اصبح في قبضة القوى الامنية منذ ساعات الامس.

وقد هَزَّت هذهِ الجريمةُ الرأيَ العامَّ معَ تناقلِ المشاهدِ المروّعةِ التي وَثقت بشكل ٍواضح ٍلحظةَ َالغدرِ التي تعرضَ لها شبلي امامَ اقاربِه على يد ِالمدعو غصن.