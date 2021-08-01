بعد اعتذار خالد مشعل عن المنافسة.. انتخاب إسماعيل هنية بالتزكية رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس حتى عام 2025
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جرينتش+2 04:58
السوري يدرك أن العودة لوطنه والإسهام باعادة بنائه، أولى به من إنتظار رخائه والعودة إليه سائحاً
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