ارتفاع.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد تسجيل 16 وفاة و1041 إصابة بكورونا و803 شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 751,177

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 16 وفاة و1041إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 10048 وفاة و771753 إصابة.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن وزارة الصحة، إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّا وصل إلى 10528 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 84 حالة، كما بلغ عدد الحالات التي غادرت المستشفيات 63 حالة، في حين بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 599 حالة.

وبين الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 8 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 16 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 7 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 20 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 28 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 8 بالمئة.

وبلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 8 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 12 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 8 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 803 حالات شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل 14 يوماً إلى 751177 حالة.

كما أشار إلى إجراء 24968 فحصاً، ليصبح العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 8518692 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى نحو 4.17 بالمئة.