بعد اعتذار خالد مشعل عن المنافسة.. انتخاب إسماعيل هنية بالتزكية رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس حتى عام 2025
أهم العناوين
جرينتش+2 04:54
إلغاء تسجيل العائلة على “منصة العودة” إلى الأردن وزيادة عدد الأشخاص المسموح لهم بالتسجيل عبرها إلى 1000 شخص يومياً
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني