إلغاء تسجيل العائلة على “منصة العودة” إلى الأردن وزيادة عدد الأشخاص المسموح لهم بالتسجيل عبرها إلى 1000 شخص يومياً

أكد مسؤول مديرية تكنولوجيا المعلومات في وزارة السياحة والآثار المهندس رامي الخرابشة، أنه تم إلغاء خاصية تسجيل العائلة على منصة العودة إلى الأردن “Visit Jordan” من الأراضي الفلسطينية.

وقال خلال مداخلة عبر برنامج الوكيل، اليوم الأحد، إن قرار الإلغاء جاء نتيجة سوء استخدام بعض مكاتب السياحة والسفر التي تعمل بهذا الموضوع، حيث باتت هذه المكاتب تُسجل أفراداً ليسوا من عائلة واحدة، الأمر الذي يتسبب بمشاكل مع الجهات الأمنية والمختبرات الطبية، وعليه تم إلغاء هذا الموضوع وأصبح بإمكان كل شخص تسجيل أفراد عائلته بشكل منفرد.

وأضاف أن الأطفال المسجلين على ذات جواز سفر والدتهم، عليهم ارسال ايميل وسيتم قبول طلبهم.

وأشار الخرابشة إلى أن المنصة تشهد ضغطاً كبيراً، وعليه تم زيادة عدد الأشخاص المسموح لهم بالتسجيل عبر المنصة من 500 شخص إلى 1000 شخص يومياً، و بمجموع 7 آلاف شخص في الأسبوع، مؤكداً أنه يتم فتح المنصة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهراً وخلال مدة نصف ساعة يكون قد اكتمل تسجيل العدد المحدد لمدة أسبوع.