بعد اعتذار خالد مشعل عن المنافسة.. انتخاب إسماعيل هنية بالتزكية رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس حتى عام 2025
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جرينتش+2 05:07
إغلاق 3 منشآت لعدم التزامها بالتدابير الوقائية خلال تموز
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