شباب "حركة النهضة" يتهمون قيادتهم بالفشل، ويناشدون مجلس شورى الحركة حل المكتب التنفيذي وتشكيل خلية أزمة
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جرينتش+2 09:07
5 ملايين جنيه أجر محمد هنيدي في فيلمه الجديد “النمس والإنس”
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