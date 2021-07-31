5 ملايين جنيه أجر محمد هنيدي في فيلمه الجديد “النمس والإنس”

قام الفنان محمد هنيدي بالترويج لفيلمه الجديد “الأنس والنمس ” المقرر طرحه قريباً بدور العرض السينمائي داخل مصر وخارجها،

فقد نشر هنيدي أفيش دعائي للفيلم من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الأجماعي فيس بوك ، اليوم السبت، وكتب معلقاً على الصورة “ فاضل ست ايام وتشوفوا الانس والنمس في كل السينمات ..استعدواااا”

ومن جانبها قالت الشركة المنتجة لفيلم النمس والإنس الذي يقوم ببطولته الفنان محمد هنيدي الفيلم، انها ستطرح الفيلم بداية أغسطس المقبل غدا، وذلك بعد خروجه من سباق عيد الأضحى الماضي.

وقالت مصادر مطلعة أن الفنان محمد هنيدي قد حصل على ما يقرب من 5 ملايين جنيه مقابل دوره في العمل.

قصة الفيلم

وتدور أحداث العمل حول موظف في أحد المصالح الحكومية، ويكسب قوت يومه، وبين يوم وليلة يصبح من الأثرياء ويرث منزلا كبيرا وملاهي أطفال، ولكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن حيث إن الملاهي والمنزل مسكونة من العفاريت.

وتجسد الفنانة منة شلبي دور عفريتة يقع فى حبها هنيدى ويواجه الكثير من الصعوبات لكى يصل إليها، ويحاول عمرو عبد الجليل أن يقف فى مواجهة معه، وضد هذا الحب ويدخل فى صراعات طوال الأحداث بشكل كوميدي مرعب.

أما سليمان عيد فيظهر فى دور عفريت يتحول إلى حداية، خلال الأحداث ويرعب بطل العمل بتلونه الدائم فى إطار كوميدى بينه وبين هنيدي، كما يجسد شريف دسوقي دور والد هنيدى ولديه معمل، وعارفة عبد الرسول والدته في الفيلم.

فريق فيلم النمس والإنس

فيلم “النمس والإنس” هو بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقي، عارفة عبد الرسول، صابرين وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة.

بيومي فؤاد

وكان الفنان بيومي فؤاد قد كشف عن السبب وراء ظهوره كضيف شرف في فيلم “النمس والإنس” بطولة النجم محمد هنيدي، وقال إنه كان يجسد دورًا رئيسيًا ضمن أحداث الفيلم ولكن بسبب ظروف صحية تم تقليص الدور وأصبح ضيف شرف، وذلك خلال لقائه ببرنامج Lite Show الذي يذاع عبر شاشة قناة الحياة.

وأوضح بيومي أن الظروف الصحية تتمثل في أنه كان يحتاج لصق إضافة دقن مصطنع فوق دقنه وهو يعاني من مشكلة صحية لن تمكنه من هذا الأمر، وهو السبب الذي جعله ضيف شرف في الفيلم.

يذكر أن أحدث أعمال الفنان محمد هنيدي للسينما كانت من خلال فيلم “ عنتر ابن ابن ابن ابن شداد ” الذي تم عرضه عام 2017 وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.