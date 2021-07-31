شباب "حركة النهضة" يتهمون قيادتهم بالفشل، ويناشدون مجلس شورى الحركة حل المكتب التنفيذي وتشكيل خلية أزمة
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وزارة الصحة تعلن اليوم السبت تسجيل 12 وفاة و562 إصابة بكورونا و675 شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 750,518
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