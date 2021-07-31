وزارة الصحة تعلن اليوم السبت تسجيل 12 وفاة و562 إصابة بكورونا و675 شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 750,518

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 12 وفاة و562 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 10032وفاة 770712 إصابة.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن وزارة الصحة، اليوم، إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّا وصل إلى 10162حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 90 حالة، كما بلغ عدد الحالات التي غادرت المستشفيات 36 حالة، في حين بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 594 حالة.

وبين الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 7 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 15بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 8 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 19 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 29 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي 9 بالمئة.

وبلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 8 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 11 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 8 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 675 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل 14 يوماً إلى 750518 حالة.

كما أشار إلى إجراء 18634 فحصاً، ليصبح العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 8493724 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى نحو 02ر3 بالمئة.