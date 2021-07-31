شباب "حركة النهضة" يتهمون قيادتهم بالفشل، ويناشدون مجلس شورى الحركة حل المكتب التنفيذي وتشكيل خلية أزمة
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جرينتش+2 05:53
وزارة الاتصال الجزائرية تسحب اعتماد قناة “العربية” السعودية وتتهمها بممارسة”التلاعب والتضليل الإعلامي”
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