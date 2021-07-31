قيس سعيد: لن أتحول إلى ديكتاتور في هذه السن، بل اتبعت "نظرية الضرورة" لصون كيان الدولة والحقوق والحريات/ فيديو
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جرينتش+2 11:17
بفعل تصاعد الدوافع العنصرية.. مقتل 7 أفراد من عائلة كردية واحدة برصاص مسلحين في قونية بوسط تركيا تركيا
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