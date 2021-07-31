النقابات المهنية تطالب الحكومة بتمكينها من إجراء انتخاباتها

أكد مجلس النقباء، خلال اجتماعه اليوم السبت، برئاسة رئيسه الدكتور زيد الكيلاني وحضور نقباء النقابات، حرصه على اجراء انتخابات النقابات المهنية بالسرعة الممكنة وضمن المسار القانوني السليم وحسب قانون كل نقابة ومواعيدها القانونية.

وأضاف المجلس في بيان اليوم، إن هناك محاذير ومعيقات قانونية أمام عقد اجتماعات الهيئات العامة واجراء الانتخابات في المواعيد غير المحددة في قانون كل نقابة.

وقرر المجلس مخاطبة الحكومة لوضعها في صورة تلك المحاذير والمعيقات القانونية ومطالبتها بإصدار المعالجات القانونية اللازمة، وتحديد الموقف الرسمي من مدى سماح الوضع الوبائي بإجراء الانتخابات في ظل قانون الدفاع.

وطالب المجلس الحكومة بإعادة النظر بالبروتوكول الصحي رقم 20 والذي يتضمن عبارة (إذا سمح الوضع الوبائي بإجراء انتخابات) كونه يتضمن متطلبات لا يمكن تحقيقها وستؤدي الى عزوف الأعضاء عن المشاركة في اجتماعات الهيئات العامة والانتخابات، والطعن فيها.

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