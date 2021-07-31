الصوم الرقمي للتعافي من الإدمان الرقمي

يُشار عادةً إلى التخلص من السموم الرقمية بتقليل استخدام التكنولوجيا – مثل إيقاف تشغيل الإشعارات والكف عن تشغيل هاتفك أثناء العمل ووضع حدود لمقدار الوقت الذي تقضيه في استخدام الآلات التكنولوجية .

وعلى الرغم من أن التخلص من السموم الرقمية هو أمر رائع ، وأنا أؤيد استخدام هذه التقنيات يوميًا ، إلا أنني أوصي أيضًا بسرعة رقمية – أخذ فترات راحة طويلة من استخدام أي نوع من الأدوات التكنولوجية . فأنت سوف لن تتخلص من السموم الرقمية فحسب بل ستستفيد أيضًا من الصيام الرقمي.

إن الصيام من أي نوع مفيد لك – فهو يعلمك أن تخرج من بيتك بدون هاتف ذكي. وكيف تكون سعيدًا حتى في حالة غيابه حيث يمكن أن يكون الصوم ممارسة روحية بشكل لا يصدق.

لماذا الصوم الرقمي مهم جدا ؟ إنك بإغراق الجسد بالطعام فإنك تخنق روحك وتجعلها أقل نشاطًا.

يمكن قول هذا عن أي شيء – إن إثقال جسدك بأي شيء سيخنق روحك. سواء كان ذلك الشيء طعامًا أو كحولًا أو تقنية أو عملًا. نحن بالطبع بحاجة إلى أخذ فترات راحة هادفة من كل شيء – الامتناع عن وعي – من العمل ، من الطعام ، من تشغيل التكنولوجيا. هذا هو الفضاء الذي يمكن أن نرى فيه الفوائد الصحية والنفسية.

يمكن أن توفر لك هذه الممارسة الكثير من الوضوح. ستكون قادرًا على رؤية ما يحدث بالفعل في جسمك وعقلك. هل عضلاتك متوترة ؟ هل تشعر بألم في أي مكان من جسمك ؟ في ماذا يجب أن تفكر ؟ ما الذي يخبرك به عقلك الباطن؟ إن هذه الممارسة تتيح لك مساحة مريحة للاستماع إلى جسدك وعقلك.

ستتمكن أيضًا من مراجعة أهدافك وتطويرها بالوضوح الأمثل. كيف تسير حياتك؟ ماذا تريد من الأشياء أكثر؟ أو ماذا تريد منها أقل ؟ ما الذي يمكنك فعله بشكل أفضل؟

سيوفر لك الصوم الرقمي كذلك الوضوح للانخراط في بعض المراجعات في الفترات الماضية – في الأسبوع ، والشهر ، والسنة ، بالإضافة إلى التخطيط للمستقبل. ستكون قادرًا على النظر إلى المكان الذي كنت فيه والمكان الذي تتجه إليه بوضوح تام.

إن التفكير والتخطيط أمران رائعان للتعافي من الإدمان الرقمي. لكن الصيام الرقمي سيسمح لك أيضًا بالتعافي جسديًا ونفسيا . سوف يمنحك استراحة من نمط الحياة المحموم الذي يقودك حتما نحو مزيد من الضرر.

سيسمح هذا بالاستراحة لعقلك وجسمك بالتعافي. وأيضًا بالاستماع بشكل أفضل إليهما لفهم ما يحتاجانه إليه للراحة. في نهاية فترة صومك الرقمي ، ستشعر طبعا بالراحة والتعافي.

إن قضاء الوقت بعيدًا عن التكنولوجيا سيجعلك أكثر تحفيزًا وإنتاجية عند العودة. لن تخشى فتح الكمبيوتر المحمول الخاص بك للقيام بالعمل ولن تشعر بالإرهاق والاستنزاف.

لن يكون لديك دافع أكبر فقط عندما تعود إلى الآلات التكنولوجية ، ولكن خلال فترة الراحة ، ستجد على الأرجح مستويات أعلى من الحافز للقيام بأشياء أخرى – للتمرين ، للذهاب في نزهة ، للقراءة ، لتنظيف المنزل. سيكون لديك الكثير من الوقت للتفكير في نفسك وحاجياتك.

إننا نفعل أي شيء لتجنب الشعور بالملل. وعادة ما تكون الهواتف أو التقنيات الأخرى لدينا رائعة في وقايتنا من الملل. لكن من جانب آخر إن تعلم قبول الملل أحيانا يمكن أن يكون مفيدًا جدا وهو شيء يجب أن نعتز به.

في الواقع ، إن تجنب الملل يعيد تنشيط عقلك . فبدون تعلم كيفية فطم عقلك عن الانخراط المستمر في عادة ما ، فإنك تؤثر على قدرتك على تحقيق التركيز المناسب عندما تحتاج إليه بالفعل. يقول أحد المتخصصين : “بالطريقة ذاتها التي يجب أن يعتني بها الرياضيون بأجسادهم خارج حصص التدريب الخاصة بهم ، ستكافح لتحقيق أعمق مستويات التركيز إذا قضيت بقية وقتك في الهروب من أدنى تلميح للملل.”

لا يمكنك أن تتوقع أن تشتت انتباهك باستمرار ثم تجلس للقيام بعمل مركز وتتوقع فعلا أن يكون عقلك قادرًا على الحفاظ على هذا المستوى من التركيز. هذا يشبه محاولة إجراء ماراثون عندما تكون معتادًا على القيادة في كل مكان.

خلال صومك الرقمي ، حاول أن تتقبل الملل. لا تقاومه بل تقبله كما هو . استند عليه بل أكثر من ذلك كن أنت الملل.

إننا نفقد قدرتنا على تجربة العزلة. أينما ذهبنا ، إما أن يكون لدينا أشخاص أو هاتف أو كتاب أو كتاب مسموع أو موسيقى. إننا لسنا وحدنا حقا. إننا نكافح لكي نكون وحدنا مع أفكارنا. لذلك نحن نعمل على إلهاء أنفسنا.

لكن إن تعلم تجربة العزلة أمر حيوي. نحن بحاجة إلى القدرة على أن نكون بمفردنا. لنتعلم الاستماع إلى أفكارنا. لكي نكون على علم بما يجري في أنفسنا.

لقد أظهرت الأبحاث أن المشي في العزلة يمكن أن يعزز قدرتنا على الإبداع. العزلة هي إقصاء كل العوامل الخارجية ، على غرار ما يتم تحقيقه أثناء الصوم الرقمي. هذا النوع من العوامل يفضي إلى تعتيم أفكارنا وخصوصا أفكارنا الإبداعية. امسح كل العوامل الخارجية ، وسترى زيادة كبيرة في شعورك بالراحة.

استخدم سرعتك في الانخراط في أنشطة إبداعية مثل الكتابة ، الرسم ، والعزف على آلة موسيقية ، فكر في ممارسات تجارية بسيطة . ذلك هو الوقت المثالي لكي تكون مبدعًا.

إن الكثير مما قيل حول التخلص من السموم الرقمية والصيام الرقمي يتعلق بالتحكم – ما الذي يتحكم فيك؟ الصوم أكثر من أي نظام آخر ، يكشف الأشياء التي تتحكم فيك . فهو يعلمك أن تكون بخير بدون أشيائك التي تدمن عليها يوميا. تتعلم أن تكون سعيدًا بدونها في داخلك ، دون الحاجة إلى أي شيء خارجي. لأنك تستعيد السيطرة على نفسك وتحافظ على توازنها.

ترجمة بتصرف

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