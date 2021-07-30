وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة تسجيل 10 وفيات و760 إصابة بكورونا و389 شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 750,141
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جرينتش+2 10:02
وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة تسجيل 10 وفيات و760 إصابة بكورونا و389 شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 750,141
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