مؤكدا على ضرورة إحقاق العدالة.. الرئيس اللبناني يبدي استعداده المطلق للإدلاء بإفادته القضائية بقضية انفجار مرفأ بيروت

أبدى الرئيس اللبناني ميشال عون استعداده المطلق للإدلاء بإفادته بقضية انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب 2020، في حال قرر المحقق العدلي الاستماع إليه عملاً بالمادة 85 من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة”، وفق ما أعلن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية في بيان.

واضاف البيان ” أن عون أبلغ الموقف الى النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات خلال اجتماعه به اليوم، مشيرا البيان الى أن عون أكد ضرورة إحقاق العدالة كاملة في جريمة انفجار مرفأ بيروت .

وجاء موقف عون في خضم جدل دستوري وسياسي كبير يشهده لبنان بعد ادعاء المحقق العدلي في جريمة المرفأ القاضي طارق البيطار رؤساء حكومة ووزراء سابقين واستدعاء بعضهم الى التحقيق في الملف.

وقد تقدم “تيار المستقبل” برئاسة سعد الحريري باقتراح قانون بتعليق العمل مؤقتا بمواد في الدستور اللبناني تعطي رئيس الجمهورية حصانة مطلقة بموجب المادة 60 من الدستور وتعطي ايضا النواب حصانة نيابية.

ويقوم “تيار المستقبل” حاليا بجمع التواقيع النيابية اللازمة لتقديم الاقتراح الى المجلس النيابي للدرس والبت.