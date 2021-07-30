رحيل رفيق اللحام شيخ الفنانين التشكيليين الأردنيين اليوم الجمعة

انتقل إلى رحمة الله تعالى، اليوم الجمعة، الفنان التشكيلي الأردني رفيق اللحام عن عمر يناهز 90 عاماً.

ويعتبر الفنان اللحام شيخ الفنانين الأردنيين، وهو من (مواليد دمشق 1931) وكان رساما معماريا في بداياته، وهو أحد مؤسسي رابطة الفنانين التشكيليين الأردنين في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي التي ترأسها عام 1979، وكذلك من مؤسسي اتحاد الفنانين التشكيليين العرب عام 1971.

وقد مثّل اللحام الأردن بمؤتمر الفنون الدولي في هولندا سنة 1969. أقام عشرات المعارض الشخصية، وشارك في معظم المعارض الجماعية الأردنية منذ العام 1951، ولوحاته موجودة في متاحف ومؤسسات ولدى العديد من مقتني الأعمال الفنية.

وكان أول من عرض تجربة في مجال الجرافيك في الأردن، سنة 1996 في المركز الثقافي الأميركي بجبل عمان، حيث حصل على وسام الكوكب من الدرجة الثانية من جلالة الملك الحسين سنة 1988، ونال جائزة الدولة التقديرية للفنون التشكيلية في العام 1991. وجائزة رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين في العام 1993.

وقام بتدريس الفن في معهد الفنون الجميلة، والمدرسة الأمريكية، وجمعية الشابات المسيحيات، ومعهد النهضة العلمي، وفي مرسمه بعمان، حصل على عدد من الأوسمة الرفيعة من المغرب وفرنسا واليونان. قام بتصميم العشرات من طوابع البريد التذكارية والشعارات والشهادات والميداليات والعملة الأردنية، عمل في القصور الملكية لمدة ثمانية أعوام، كما عمل في وزارة السياحة والآثار.