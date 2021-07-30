القوات المسلحة تحبط محاولتي تهريب مخدرات من سوريا

أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية، فجر اليوم الجمعة، على واجهتها، محاولتي تهريب لكميات كبيرة من المواد المخدرة.

وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، مما أدى إلى إلقاء القبض على أحد الأشخاص وإصابة العديد منهم وفرار بقية الأشخاص إلى داخل العمق السوري، وبعد تفتيش منطقتي التهريب تم العثور على (362600) حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة و(273) كف من مواد الحشيش المخدر، بالإضافة إلى سلاح ناري نوع كلاشنكوف ومخزن يحتوي على 30 طلقة لنفس السلاح وجهاز رؤية ليلي، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر، أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.