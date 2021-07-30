الغنوشي يعترف بارتكاب أخطاء ومستعد لتقديم تنازلات، وحزب قلب تونس يعلن انه تَسرّع في ردة الفعل على قرارات الرئيس
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الاصلاح المنشود .. وجهة نظر
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