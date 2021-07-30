أجواء صيفية مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم الجمعة،

يطرأ اليوم الجمعة، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة؛ لتسجل أعلى بقليل من معدلاتها الاعتيادية لهذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية العالية، حارة نسبياً في السهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً في مناطق البادية الشرقية بسبب الغبار.

وبحسب التقرير، يطرأ يومي السبت والأحد، ارتفاع طفيف آخر على الحرارة؛ لتصبح الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، حارة في مناطق البادية، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها الاثنين، لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (3-4) درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية، حارة في مناطق السهول والبادية، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 34 – 24 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 30 – 19، وفي مرتفعات الشراة 29 – 18، وفي مناطق البادية 39 – 23، وفي مناطق السهول 33 – 23، وفي الاغوار الشمالية 40 – 26، وفي الأغوار الجنوبية 42 – 29، وفي البحر الميت 41 – 30، وفي خليج العقبة 41 – 28 درجة مئوية.

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