من بركات "سيف القدس".. شرطة لندن تعترف ان الهجمات ضد اليهود واسرائيل زادت بنسبة 4 أضعاف خلال تلك الاشتباكات
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جرينتش+2 12:58
وزارة الصحة تقرر رفع مكافأة الأطباء الملتحقين ببرنامج الاقامة
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