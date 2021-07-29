وزارة الصحة تقرر رفع مكافأة الأطباء الملتحقين ببرنامج الاقامة

قرر وزير الصحة الدكتور فراس الهواري رفع قيمه المكافأة الشهرية للأطباء الملتحقين ببرنامج الإقامة في مستشفيات وزارة الصحة (من غير الموظفين)، بحيث تصبح مكافأة الطبيب البشري داخل برنامج الاقامة 758 دينارا، ومكافأة طبيب الأسنان داخل برنامج الاقامة 714 دينارا، وذلك اعتباراً من بداية شهر ايلول المقبل.

واشترط القرار أن لا تقل عدد ساعات دوام المقيم في البرنامج عن 45 ساعة أسبوعياً.

وبينت الوزارة أنّ هذا القرار جاء مراعاةً لظروف الأطباء الملتحقين ببرنامج الاقامة، والذين كانت مكافآتهم الشهرية لا تزيد عن 220 دينارا.

وأشارت الوزارة إلى انّ من شأن الزيادة على مكافآتهم، تمكينهم من التفرغ لتحقيق متطلبات برنامج الاقامة ورفع قدراتهم وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمرضى.

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