"الصحة" تعلن اليوم الخميس تسجيل 10 وفيات و1008 إصابات بكورونا و475 شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 749,676
أهم العناوين
جرينتش+2 08:09
“الصحة” تعلن اليوم الخميس تسجيل 10 وفيات و1008 إصابات بكورونا و475 شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 749,676
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني