محمد هنيدي ومنى زكي يجتمعان في فيلم جديد/ فيديو



لمع نجم محمد هنيدي ومنى زكي معاً في فيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية” الذي عرض عام 1998، وفي 2021 سيكرر النجمان التجربة في فيلمهما الجديد الذي لم يتم تحديد اسمه بعد.

وخلال مكالمة هاتفية لهنيدي في برنامج “يحدث في مصر” الذي يُعرض على شاشة mbc مصر، تحدث النجم المصري عن تفاصيل فيلمه الجديد.

ويشاع أن الفيلم يحمل اسم “الجواهرجي” لكن هنيدي نفى هذه المعلومة قائلاً إن مهنة بطل الفيلم جواهرجي لكن لم يتم اختيار اسم مناسب للفيلم بعد.

وعن قصة الفيلم، قال هنيدي إنها اجتماعية خفيفة ويتوقع أن تعجب الجمهور، وعبَّر عن سعادته للعمل مجدداً مع منى زكي؛ إذ إنهما لم يعملا معاً منذ “صعيدي في الجامعة الأمريكية”.

وهناك أجواء من السرية المحيطة بالفيلم الذي يتم تصويره في الوقت الحالي، لكن أشيع أنه سيضم كلاً من تارا عماد وأحمد السعدني وعارفة عبد الرسول، وسيكون الفيلم من تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري، ولم يتم تحديد موعد عرضه أو التفاصيل الأخرى المرتبطة به.