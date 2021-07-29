عودة المغتربين تنعش الدينار وفتح المعابر الحدودية سيحرك سوق الصرافة

صرح رئيس جمعية الصرافين الأردنيين، عبدالسلام السعودي، إن الحوالات الصادرة من المملكة حول مستواها الاعتيادي في هذا الوقت من السنة.

وأضاف السعودي في تصريح صحفي، أن هنالك تحسناً في الطلب على الدينار الأردني في سوق الصرافة المحلي.

ولفت إلى أن سوق الصرافة استعاد جزءاً من نشاطه، بعد عودة بعض المغتربين، وخلال عيد الأضحى المبارك.

وبين السعودي أن الحوالات الواردة من خارج المملكة، تشهد تحسناً طفيفاً، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضح أن المؤشرات في سوق الصرافة لم تعد كما كان سابقاً قبل جائحة كورونا، مضيفاً أن سوق الصرافة المحلي لم يستعد نشاطه بالكامل.

وقال السعودي أن العملات الأكثر طلباً في سوق الصرافة خلال الفترة الحالية، هي الدولار، ثم الريال، يليها الدينار الأردني.

وفي السياق، قال السعودي إن فتح المعابر البرية بالكامل وعودة حركة التجارة الى طبيعتها سوف يساهم في تحسن سوق الصرافة الأردني، خاصة بعد فتح معبر جابر بالكامل، ومعبر وادي عربة، ومعبر العمري.