بشرى لعشاق الزيارات الدمشقية.. وزير الداخليّة يعلن بدء التشغيل الكامل لمركز حدود جابر اعتبارا من صباح الأحد المقبل
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أجواء صيفية بالمرتفعات وحارة في باقي المناطق اليوم الخميس وغدًا
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